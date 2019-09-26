科技大廠英業達前企業電腦事業群全球營運事業處代理處長江穎範，2017年跳槽到同是科技大廠的仁寶電腦，陸續把子弟兵挖到仁寶，還把伺服器製程等相關營業祕密帶到仁寶，台北地檢署去年將江穎範等人起訴後，26日將仁寶電腦公司依違反營業祕密法追加起訴。

江穎範及英業達上海六廠測試二部前部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處測試一部前工程師吳忠輝等3人，都是在英業達年資超過10年的前主管，具接觸生產高端伺服器等機密文件權限，且曾簽署英業達「全球員工行為準則管理辦法」，負保密義務；2017年9月至去年3月，3人先後跳槽至仁寶，被控將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、以及產線技術等營業秘密帶至仁寶。

北檢去年9月依違反營業祕密法起訴江穎範等人，但是，檢方認為仁寶電腦公司依營業祕密法第13條之4，有防止雇用違反營業祕密法員工的義務，但是仁寶公司並未遵守這項義務，並使用英業達的營業祕密，因此追加起訴仁寶公司違反營業祕密法及著作權法。

(中時 )