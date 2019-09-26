普悠瑪事故司機尤振仲26日在記者會中一度痛哭。（姚志平攝）

普悠瑪事故發生迄今滿一年仍真相不明，司機員尤振仲今召開記者會，談起此事故時暴哭，更點名林佳龍、蘇貞昌、蔡英文知道「6年來台鐵讓乘客曝露在高風險中」嗎?他並用諺語「有事鍾無艷，無事夏迎春」形容基層的悲哀，表示普悠瑪事故與私菸案一樣，有事基層扛。

運安會日前針對普悠瑪事故表示，還有6大疑點須釐清，將重啟調查，司機員尤振仲今召開記者會上坦言，今天出去的資料是台鐵給的，運安會重新調查會有什麼新的發現？假資料、假證據能做出真實報告嗎?

他說，就像宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭在6月6日偵結記者會中說了一句「6年來台鐵讓乘客曝露在高風險中」，但列車上只有乘客嗎？列車上其實還有乘務員、司機、清潔人員、餐旅人員，不會讓自己置身於安全之外。

他接著點名交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文，問他們有聽到江主任檢察官說的這句話嗎?今天台鐵行政運轉管理上的缺失，今天行政缺失，這不是法制國家守門人應積極弄清楚嗎?

他坦言，其實到今天他自己也不知道真相是什麼；他是最接近事實發生的人，但是他要求調查對他有利的證據，不是不見了就是撞壞了。他強調，普悠瑪案真相如何，台鐵應該很清楚，但這就是基層的悲哀，就像「有事鍾無艷，無事夏迎春」，普悠瑪事件與私菸案一樣，責任都推給基層。

(中時電子報)