兩岸(宜賓)電子信息產業論壇由台灣電電公會、宜賓市政府以及四川省台辦共同主辦，9月25日於宜賓市隆重舉行，本次論壇以「攜手兩岸 共謀發展」為主題，邀請海峽兩岸電子信息產業知名企業、行業協會代表、專家學者共同參與齊聚一堂，全面探討兩岸電子信息產業未來發展的新機遇、新趨勢。

宜賓市委常委、市新興產業工委主任李學焦致辭並介紹到，宜賓市僅2019年上半年全市GDP實現人民幣1045.14億元，增速9.5%，居四川省第一位。以強勁的經濟發展支撐，宜賓市堅持「產業發展雙輪驅動戰略」，大力發展智能終端產業，截止目前已簽約項目達178個，產業規模居川南首位。此外，還表示為吸引台資企業，政府出台《支持智能終端產業發展的若干政策》等系列優惠措施，為企業發展創造更好的條件，營造更佳的環境，歡迎台商到宜賓市投資。

論壇現場圖

台灣區電機電子工業同業公會高級顧問尹啓銘關於新全球化下兩岸數位產業展開主旨演講，他表示宜賓電子信息產業強勢崛起，發展空間無限廣闊、潛力無比巨大、前景令人期待，呈現蓬勃的發展態勢，這裡將會是一方新的投資熱土。

台灣區電機電子工業同業公會高級顧問尹啓銘

台商立足宜賓 放眼全世界

四川綠泰威科技有限公司成立於2017年，在宜賓臨港開發區建設的鋰電池項目，是建設集「鋰電池、天線、線路板研發設計、製造銷售」為一體的高科技企業。該公司董事長王棟樑在接受採訪時表示，選址宜賓不僅因為看中宜賓在智能終端產業的發展潛力，更著重園區內各家企業互相配套，上下整合，企業間的相互協作，強強結合，實現共贏。更表示隨著「一帶一路」建設，有信心未來公司在宜賓的發展是一片光明。

四川綠泰威科技有限公司董事長王棟樑

廣東省韶關市台商協會會長鄧文山考察宜賓臨港經開區，瞭解優勢資源和投資發展環境，並在接受採訪時表示，作為企業家最重要的是責任感，對社會，對員工的責任感，目前在東莞近千人的公司需要「養」，企業興亡牽動千人的命運。所以投資選址尤為重要，此次宜賓之行，深入瞭解到宜賓在電子信息產業的潛力以及區位交通等優勢，將把宜賓作為投資的一大重點選擇。

廣東省韶關市台商協會 會長 鄧文山

宜賓已然成為是一座智能終端·特色產業的示範基地，從無到有，強勢崛起，產業規模已居西部前列，目前宜賓已經引進國內一線品牌極米、朵唯、蘇格、中興、領歌、酷比、墾鑫達、邦華、康佳等，形成了完善的智能終端產業鏈。而作為「萬里長江第一城」的宜賓市，不僅享有「中國酒都」「中國竹都」的美譽，也是一座歷史文化名城，「李莊」靜靜安於長江邊上，訴說著千年歷史，「兩岸情·李莊行」-海峽兩岸李莊文化交流活動開幕式也將於9月25日在李莊古鎮內舉行。

(中時電子報)