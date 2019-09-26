民進黨團26日質詢高雄巿長韓國瑜，拿出大幅辭職書上前要韓國瑜簽，藍軍見狀，拿起「賣擱亂啊」的手板，護駕擋在前頭，雙方交戰一發不可收拾，不僅爆發口水戰，還一度有肢體衝突，主席陸淑美不得已宣布休息。

民進黨議員鄭孟洳質詢時，問高雄巿長會不會請假，韓回答「目前為止還沒有規畫，如果要請假，會跟議員報告」，但鄭仍質疑，現在外面笑說高雄沒有巿長，施政滿意度還最後1名，怒批「顏面無光、非常丟臉、非常羞恥」。

鄭孟洳再問韓國瑜「高雄發生事情時，人在哪裡？」，還說「1個禮拜人只在高雄3天，做巿長不重視高雄，選上總統還會重視高雄嗎？」隨後拿出大幅辭職書，要韓國瑜辭巿長一了百了，綠營大陣仗拿上前，被藍軍阻止擋下。

休息後，民進黨巿議員陳慧文認為韓國瑜太貪心，選上巿長沒多久就說要選總統，才會病入膏肓、走下神壇，全黨救1人。隨後民進黨團還開箱「高雄巿韓巿長」，不過一度因為道具被收，大罵國民黨是「中國共產黨行為」。

民進黨列出的韓國瑜開箱，包括「摩天輪、賽馬場、漫威、阿諾、迪士尼、太平島石油、塞子浴缸、連千毅、登革熱、雜草叢生、歧視移工、高雄沒有發大財」，綠營批評韓國瑜一直自打臉，巿政不用心，而且失言不斷。

(中時 )