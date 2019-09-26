連日發生校園「連儂牆事件」；民進黨副秘書長林飛帆會後記者會呼籲北京政府，「不要施加壓力給在台的中國學生，逼迫他們做出這些事情」；媒體追問是否有具體實證？林表示，目前為止，沒有任何學生跟民進黨中央檢舉。」 以過去中國反制作法上，希望提出這樣的呼籲或提醒北京政府不要做出這樣的方式給予在台中國學生壓力。

他強調，台灣是民主國家，對言論自由的保障都予以尊重；呼籲北京政府嚴正告知北京政府，台灣是擁有人權言論自由的國家，不要要求中國學生做出這樣的事情。

被問到最近「連儂牆事件」林飛帆質疑北京政府背後施壓；不過是否有具體事證時？林坦承「沒有」；他說，大家都知道，過去一段時間在台的中國學生或多或少，即便在台灣都會感受到來自中國的壓力，在台念過書的學生回到中國去，都要被邀請去喝茶，這樣情況時有所聞。

日經民連召集人賴中強等民間團體今上午針對929台港大遊行拜會民進黨主席卓榮泰；由於最近「校園連儂橋事件」頻傳，林飛帆說，這次中國學生部分活動，有的出於自願有的不是自願，但這樣狀況都不樂見，希望雙方能有更多理解，理解台灣是自由民主社會，各種意見應該用自由民主的方式表達，如果出於非自願，他也向中國喊話，不要對民主自由壓迫。

至於賴中強提到，庇護機制刻不容緩，對香港政治難民庇護不該停在個案及人道關懷，必須建立可被信任的機制，不會因為時任官員不同實務性保障亦不同，希望民進黨做為執政黨，因積極溝通協調推動制度的完善與落實。

林飛帆則表示，關於這個庇護機制，這段時間民進黨中央跟部分民間協力團體持續溝通，透過黨的機制讓民間跟政府搭起橋樑；相關討論會持續進行，希望這樣機制更加完備。

(中時 )