（11:27更新，補充最後戰果）韓國羽球公開賽，本周二重返世界球后的戴資穎，今天上午出戰中國大陸19歲選手蔡炎炎，戴資穎展現出相當好的狀態，短短26分鐘就以21：11、21：11收下勝利，第5度晉級到韓國賽女單8強。

戴資穎過去在韓國站出賽過8次，最佳成績是2014到2017年連4屆止步8強，去年她沒參加，今年沒有保分壓力，但如果想在世界排名積分擴大與後頭好手山口茜、奧原希望及陳雨菲的距離，打入決賽會是最好的結局。

首局小戴兩波連續得分奠定優勢，12分鐘就以21：12先搶下，第2局一開始雙方還有點僵持，中段小戴連得6分奠定勝基，雖然蔡炎炎回敬一波4：0攻勢，但小戴在蔡炎炎追到14：11自己只剩3分領先之際，彷彿像開外掛打電動一樣迅速以7：0高潮關門，沒費太多功夫就結束這場賽事。

戴資穎下一輪對手是韓國金佳恩與印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）之間的勝方。

(中時電子報)