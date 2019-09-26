高雄有一名人妻在網路上邂逅小王，以為自己真遇見白馬王子，兩人熱戀後該女子火速離婚與小王過著幸福快樂的日子。卻不想這樣只羨鴛鴦不羨仙的日子只維持了短短4個月，女子方發現她的白馬王子不但是個脾氣暴躁的人還向她借了上百萬，令女子心碎之際也決定快刀斬亂麻。然而就因為這個決定，導致女子被昔日的枕邊人動手殺害，奔赴黃泉。

據高雄分院判決書，人妻如玉(化名)在網路上遇見了真愛，被告凌男。兩人的戀情如乾柴烈火一發不可收拾，在與凌男穩定交往後，如玉決定跟丈夫離婚並且搬到台中與凌男同居。起初兩個人相處融洽，每天過著蜜裡調油的日子。不過隨著時間流淌，被愛情沖昏頭的如玉也逐漸清醒。她發現身邊的根本不是什麼良人，不過是一個脾氣暴躁的男人。而且這個男人還向她借了百萬，如玉如夢初醒，決定搬回高雄。

不料這個行為觸怒了凌男，他認為如玉一定是另結新歡，於是追到高雄後兩人先到超商，隨後相攜至旅館翻雲覆雨一番。凌男假借貼心，將摻有農藥和5顆安眠藥的優酪乳交給如玉，騙她喝下。趁她昏迷時拿自己自備的塑膠袋將她勒斃。事後，凌男因害怕便故佈疑陣並吞藥試圖畏罪自殺或偽裝成殉情。凌男的犯罪手法遭檢方識破，以殺人罪被起訴。而高雄地院、高雄高分院均判其無期徒刑，凌男上訴最高法院撤銷發回後，高雄高分院於今(26)日上午九點更一審宣判，仍然維持無期徒刑，褫奪公權終身。

(中時電子報)