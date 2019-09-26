新竹市員警去年到新竹市某大樓社區，出示公文書向陳姓總幹事調閱監視器及住戶登記資料，陳男得知警方調查萬姓住戶竟向其告知，高院維持一審判決，考量警方查緝毒品案件並未因此前功盡棄，尚非有重大實害，將陳男依洩密罪判刑3月、可易科9萬元定讞。

陳男雖然否然犯行並稱被萬男誣陷，但高院調查後審酌證人供述及相關監視畫面，認定陳男犯行明確，法官認為他被員警告知不得透露公文書內容，卻仍將該公文書出示給萬男閱覽，違反偵查不公開，將陳男判刑3月、可易科罰金確定。

(中時 )