警察查案 大樓總幹事洩密遭判刑 12:032019/09/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市員警去年到新竹市某大樓社區，出示公文書向陳姓總幹事調閱監視器及住戶登記資料，陳男得知警方調查萬姓住戶竟向其告知，高院維持一審判決，考量警方查緝毒品案件並未因此前功盡棄，尚非有重大實害，將陳男依洩密罪判刑3月、可易科9萬元定讞。 陳男雖然否然犯行並稱被萬男誣陷，但高院調查後審酌證人供述及相關監視畫面，認定陳男犯行明確，法官認為他被員警告知不得透露公文書內容，卻仍將該公文書出示給萬男閱覽，違反偵查不公開，將陳男判刑3月、可易科罰金確定。 (中時 ) #判刑 #公文書 #幹事 #大樓 #住戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 爆料「波神」巧巧染病墮胎 前經紀人遭判刑4月定讞 03:212019/09/23 社會 中榮埔里分院長照大樓公共藝術揭幕 展現生命力量撫慰病患心靈 18:582019/09/23 生活 Google插旗台南 商辦大樓看漲 04:102019/09/24 金融．稅務 持槍拒捕 開槍非意圖殺警獲輕判 11:582019/09/26 社會 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 淡水清晨死亡車禍 18歲汽車駕駛撞死機車騎士 - 社會 傻人妻網遇真愛 慘遭灌毒勒斃陳屍於床 - 社會 陳明文300萬 黃越宏質疑選舉看板「補貼」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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