常覺得體力大不如前嗎？想知道身體年齡到底幾歲，其實看走路就知道。專家表示，可以測量自己最快花幾秒走完25公尺，退休前若從事長時間坐著的內勤工作，最快在50歲後，就會感覺體力快速衰退。

《良醫健康網報導》，日本醫學系教授能勢博指出，透過「最快花幾秒走完25公尺？」可以簡單測試身體年齡，25公尺相當於一般學校短池的全長，或是棒球場一壘到二壘的距離。就一般下肢肌力年齡標準，20世代走25公尺只需5秒，40世代7秒，60世代約需9秒，若能達到上述標準，表示下肢肌力符合年齡。

但若40多歲的人，卻花了9秒才走完25公尺，表示你的下肢肌力與60歲的人一樣，代表老化速度超過實際年齡；若60多歲只需8秒就走完，表示身體年齡比實際年輕，但測量時不要過於勉強加快速度。

能勢博提醒，在體力巔峰的20世代，若什麼運動都不做，體力必然會下降。至於如何能讓體力不快速衰退？簡單來說，就是讓運動量大於體力衰退的速度，可防止體力持續下滑，而且就算50歲後才開始運動也不算遲，與其遇到問題再來運動，不如平時就維持適當的規律運動。

(中時電子報)