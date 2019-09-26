環保署今（26）日公布《固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》，簡而言之，就是操作、燃料（生煤）兩證合一，簡化程序。對於汙染排放量低的業者則採簡易申請程序，可縮短三分之二時間，也可減少申請費用至少10萬元。

環保署空保處長蔡振裕表示，以往固定汙染源的操作許可證、燃料使用許可證（即生煤許可證）必須分開來申請，目前全台有275家公私機構、共304張有效生煤許可證，今後燃料可併入操作許可證一起申請即可。除了簡化程序，也可縮短時間。

目前足在研議針對空氣汙染排放量小於1公噸的工廠，也可免去設置許可的申請程序，以往須由技師來簽證，收費至少10萬元。以往全部過程需要半年至9個月，以後只要2、3個月，有效節省時間、費用，減輕小規模業者的負擔。

除了簡化程序省錢省時，蔡孟裕說，這套辦法還有幾個亮點，例如建立全國一致性審查原則，固定汙染源操作許可證需經技師簽證；亦可避免業者為了規避許可證變更門檻，以多次申請許可證異動，達到逐步增加排放量的目的等。

此外，審核機關應公開工廠的設置及操作許可證申請資料，並將民眾意見做為許可證核發的參考，強化公眾參與及維護民眾的環境知情權。

(中時 )