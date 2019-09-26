林崇佑（右）奪得世界青少年柔道錦標賽金牌。（翻攝IJF官網／楊漢聲台東傳真）

2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽，代表中華台北出賽的台東體中高3林崇佑，25日晚間以「十字關節技術」獲得1勝成績，成功擊敗日本選手佐藤優磨贏得冠軍，不但創下台灣於世青少奪金第1人，也是首位台東選手奪得此項殊榮。

男子組55公斤級是25日最後一個量級的比賽，林崇佑跟跟日本 Sato Yuma(佐藤優磨) 2位選手一開始並不受到矚目，但在第1回合比完之後，大家都將焦點轉向這2位選手身上，林崇佑一路過關斬將連勝4場，金牌戰與日本選手佐藤優磨對壘，在1分32秒以「十字關節技術」獲得一勝，拿下台灣在世界青少年柔道錦標賽史上的第1面金牌。

從小照顧他們的奶奶林清美說，崇佑從小學開始就對柔道感到興趣，小學就加入柔道隊，崇佑在家中相當乖巧，雖然家裡沒錢，除了打打零工外，只能靠著社會各界的幫忙，但崇佑卻沒有絲毫氣餒，更加倍努力練習，終於有了好成績。

「長大換我賺錢照顧你們！」林清美說，崇佑曾說長大要當教練來賺錢照顧他們倆老，這是她聽過最窩心的話，看見崇佑成功奪冠，全家都相當高興，希望未來崇佑能朝著自己的路走下去，家人永遠會支持他。

台東縣體育會柔道委員會指出，林崇佑選手目前就讀台東體中高3生，此次成績是為台灣柔道有史以來，第1位選手拿下世界杯青少年柔道比賽冠軍，甚為不易，也為台東縣爭取到莫大榮譽。

(中時 )