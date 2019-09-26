美加今年初傳出狂鹿症疫情，繼中醫藥司禁止輸入疫區鹿茸、鹿鞭、鹿角膠後，食藥署亦進一步加強鹿產品的把關。除了原先就納管的鹿肉，作為食品用途的鹿茸、鹿鞭等，明年1月1日起，若需進口，除了通過書面審查，還得通過食藥署派員查核，才可申請報驗。

食藥署今公告修正「輸入食品系統性查核實施辦法」，將輸入產品的源頭管理擴大至乳製品及鹿來源產品。前者的納管主要是配合階段性的管理措施，針對調味乳品如草莓牛奶、巧克力牛奶進行把關。至於鹿來源產品納管，則是為了防止具有「喪屍鹿病」之稱的狂鹿症入侵。

根據農委會近期公布的資料，狂鹿症的疫區包括了韓國、加拿大、美國、芬蘭、挪威及瑞典。食藥署食品組技正白美娟表示，以往輸入食品用途的鹿來源產品時，只需通過輸入規定就可開放，明年則多了系統性查核這一項國對國的措施。業者若需將產品輸台，首先得提出申請、通過食安問卷書面審查、實地查核、實地查核結果審查，層層把關才可開放，再進入邊境、市場管理。新制將在明年1月1日上路。

(中時 )