LIVE／高市議會開議

今日（26）高雄市議會進行巿長施政報告與質詢，市長韓國瑜慘遭綠營群起砲轟。民進黨市議員陳慧文怒斥韓民調一落千丈、走下神壇，只因「太貪心」，更宣布要在現場將韓「開箱」給全體市民看。不料，正準備要作秀時，道具卻意外不見，讓陳傻眼道：「吼我們道具又不見了！」碎念都是國民黨議員剛鬧他們，害他們道具被破壞。

陳慧文質詢韓國瑜，引用媒體人趙少康的話，批韓國瑜痛失40歲以下的選票，更批韓從去年「韓流」魅力席捲全台，擁有「一人救全黨」的美譽，如今卻成「全黨救一人」，支持度一落千丈又走下神壇，原因就在「太貪心」3個字。

話說至此，陳慧文表示要在議會來把韓國瑜「開箱」，讓大家看看韓在公關包裝下的真面目。不料，民進黨團卻遲遲找不到作秀用「道具」，讓陳傻眼道：「吼我們道具又不見了！」更碎念都是國民黨害的，剛一直鬧他們，害他們的道具被破壞。

不僅如此，現場民進黨議員，更此起彼落怒喊：「我們的道具勒？我們的道具勒？連這也可以毀屍滅跡！我們的道具勒！」

(中時電子報)