去年台鐵普悠瑪列車翻車事件，遭檢方起訴的司機員尤振仲26日舉行記者會，質疑偵辦此案的宜蘭地檢署在第一時間就是「有罪推定」的態度，台鐵則是惡意欺騙，未能讓造成翻車事故的原因真相大白；對此，宜蘭地檢署表示，對於尤振仲以舉行記者會方式來答辯，檢方表示遺憾但仍予以尊重，至於相關事證都將會在法庭呈現檢視，由證據說話、還原事實。

宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭表示，普悠瑪列車翻車事件，法院將在9月30日第一次開庭，檢察官基於恪守保障人民之公益人責任，謹遵正當法律程序要求，對於被告有利及不利事項一律詳予調查，對於這起普悠瑪翻車事件的相關被告也採取同樣的態度及標準。

江貞諭表示，這起案件已進入法院審理，相關的行車紀錄器、影像及電磁紀錄等一切證據，都會公開呈現在法庭接受檢視，宜蘭地檢署檢察官也將會在審理庭中一一陳明，由證據來說話，還原事實。

至於這起案件當事人選擇在法庭外陳述意見的方式做答辯，宜蘭地檢署雖感到遺憾，但仍予以尊重。

(中時 )