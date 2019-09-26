12年國教108課綱已從8月1日起上路，中小學老師準備好了嗎？根據金車基金會調查，僅有20.1％老師表示全面準備就位，還有8成老師未準備好。對於新課綱的看法，僅4成老師認為對學生有所幫助，讓人擔憂實際執行與理想間是否產生落差。

這項調查是在8月1日至9月5日進行，針對全台灣國小、國中及高中職老師進行問卷發放，回收有效紙本問卷974份，網路問卷回收3138份，共回收4112份，再以統計套裝軟體進行分析。

調查指出，面對108課綱，僅有2成教師教師表示已全面準備就位，40.1％教師認為新課綱對學生有幫助，但也有12.1％認為沒有幫助，甚至也有1成多不清楚新課綱實質益處。

教師節將至，老師在教學上的快樂來源是什麼？調查說，教學成就感（76.1％）是老師快樂的最主要來源、其次是同儕互動交流（41.4％）、再來是學生成就感（35.0％）。

調查指出，87.6％老師認為學生的思想行為主要受父母影響，其次是同儕（75.8％）、社群媒體（63.5％），教師影響力僅排名第四（43.9％）。此外，老師認為現今教育最需加強學生的能力，分別是問題解決（67.8％）、品格道德（57.9％）及表達溝通（46.7％）。

金車基金會總幹事曾清芸說，政府推動年改，許多老師面臨經濟問題而不快樂，但整體來說，仍有8成老師願以教育為終身職志。108課綱跳脫傳統框架，核心素養強調知識、技能與態度的加總，建議老師調整心態與壓力，更應持續自我充實，累積足夠能量以面對變革。

全國教師工會總聯合會專業發展中心執行長吳彩鳳認為，108課綱已經實施，但包括師資及軟硬體均未到位。此外，108課綱強調的核心素養應該在生活中培養，第一線教學現場已跟著改變，但升高中及升大學還是採用一次性筆試，讓老師懷疑「素養導向是玩真的嗎」？

對此，教育部回應，從106年至110年共投入450.7億元新課綱相關經費，包括推動前導學校、精進課程教學與教師增能培力、充實師資員額與人力、完備設施設備與空間、課程宣導與溝通等，讓城鄉學校教學設備與人力均能到位。

(中時 )