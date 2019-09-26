發燒、咳嗽是孩童生病時最常見的症狀，5歲陳小妹妹因反覆高燒達40度及劇烈咳嗽就醫，但因狀況未改善，轉至國泰醫院就醫，經胸部X光發現有大量肺積水約500cc，經插胸管引流胸水，血液及胸水檢驗結果是黴漿菌感染引起大量肺積水，即便使用正確抗生素治療，病童仍住院3個星期後才退燒，醫師提醒，秋天是黴漿菌的好發季節，若孩童出現發燒、久咳不癒時，千萬別輕忽。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏表示，黴漿菌不是黴菌，是一種沒有細胞壁的微生物，在台灣，一年四季都可見到黴漿菌感染病例，但好發於春夏交替及秋天時節，一般侵犯的年紀多為3歲以上孩童及年輕成人，主要感染的年齡層在5〜15歲之間，尤其在團體中更容易感染，由於黴漿菌抗體沒有終生保護效果，所以會再次感染，其主要經由飛沫傳染，潛伏期可長達2～3周，常見全家或學校同一班級內輪流感染達數月之久

沈仲敏指出，黴漿菌感染不一定會先以發高燒表現，有時是久咳，起初大多沒什麼痰，後來才出現白色黏痰或帶有血絲的膿痰，可以持續到3〜4周，但會引起肺積水並不常見，其他會同時出現的症狀還有寒顫、咽喉炎、嘔吐、腹痛及皮膚疹等，值得注意的是兒童比成人更容易會發高燒。

沈仲敏表示，黴漿菌肺炎的治療，可使用紅黴素或四環黴素10〜14天，病人在治療後症狀會很快的改善，但四環黴素可能會傷害到正在發育中兒童的骨骼與牙齒，所以8歲以下的兒童並不適用，新一代的紅黴素抗生素，例如日舒等，腸胃副作用減少很多，一天只需要口服一次，一個療程3〜5天即可，是很好的替代藥物。

時序入秋，是黴漿菌感染發於的時節，沈仲敏提醒家長，常洗手、戴口罩，盡可能減少出入人潮密集的地方，是預防黴漿菌感染的有效方法，如果發現孩子出現咳嗽、發燒久久不癒，應盡早就醫檢查，以免延誤病情。

(中時 )