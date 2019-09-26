「都市農業」在國際上已成為趨勢，目前多國正在著手進行中。隨著城市人口密集度逐年升高，出現糧食供給、綠地減少等問題，因此「都市農業」計畫由之而生，臺灣對於相關議題也已推展且深耕多年，而近日108/9/24舉辦「2019年都市農業發展論壇-城市科技桃花源」，欲透過各界專家與社會大眾一同討論，實踐「家家有花處處有景，全民農業幸福生活」的願景，邁向都市農業新格局。

都市農業=現代都市解藥 臺灣朝3大面向實施

根據世界衛生組織(WHO)估計，2050年全球將有超過70%的人口居住在城市，如此高密度居住現象會造成環境惡化、綠地減少、糧食供應不足，甚至會有身心疾病等社會問題，因此，各國為了改善這些問題，啟動「都市農業」計畫，欲透過農業科技的輔助與美學設計等規劃，將農業的多元功能融入到都市環境中。

其實臺北市早在2015年就開始推廣實施田園城市計畫，其計畫朝著3大面向實施，分別是透過都會農業生產生鮮安全的農產品，使都市具有自足的農業功能、減少食安問題；創造公益性的園林綠地環境，像是市民農園、銀髮族公園等，建立有「農」的都市及具有「都市之肺」的功能；建立有教育意義的休閒農業，提供各種體驗活動吸引市民參與，達到有益養生、放鬆減壓之目的。

近日舉辦「2019年都市農業發展論壇-城市科技桃花源」，欲透過各界專家與社會大眾一同激盪討論/中時電子報攝

發展都會農業短中期這樣做 根扎好才能永續發展

行政院農業委員會桃園區農業改良場副場長傅仰人表示，農業本身擁有生產、生活、生態這3生價值，如何將這3生價值在都市中創新發展，以及讓市民有幸福的生活與永續的環境，這將是未來在推動都市農業時著重的重點。而都市農業在城市成功發展後，對於人民來說，可以用最短的里程取得最新鮮、安全且對環境友善的農產品，以及能夠擁有又美又療癒的舒適生活環境；以城市層面來說，藉由都市農業活動改善生態環境，塑造遍地美景，使熱島變為綠島，又可創造高附加價值的在地經濟，使城市能永續發展；而城市健康的發展使百業興隆、人民整體幸福感提升使凝聚力增強，這對整個國運提升都會有所幫助。

另外，發展都會農業若以短期、中期、長期發展目標來看，短期目標會先在私人空間、公共設施設立示範點，包含居家室內、陽台、屋頂、學校、社區、醫院等，將景觀美學及食農教育等融合成各式農業活動，以引導參與者到這些空間裡；接著配合組織及地方政府，讓活動擴大成軸線方式發展，以擴散到各城市場域；最後靠國家政策工具引導，讓民眾自動自發地積極參與，如此才能讓都市農業永續發展。

桃園區農業改良場副場長傅仰人，期望都市農業活動改善城市生態環境/中時電子報攝

都市農業不能淪為美夢 應預估問題著手解決

但在論壇會中，國立臺灣大學生院物資源暨農學院院長盧虎生提醒，都會農業是大領域，也蘊藏著不同領域的機會，在著手進行前必須先思考不同區域會面臨到的問題，以及其解決辦法；而行政院農業委員會農業試驗所所長林學詩也表示，都市發展有很多規範，以公共屋頂為例，臺灣有許多天災，必須思考應如何因應規範及解決天災問題。

傅仰人副場長也提到，臺灣社經環境變動快速，若沒有正確的導引，恐怕都市農業淪為曇花一現的流行風潮，目前遇到的問題就是要如何把短期的流行變成長久的趨勢來經營。場域空間、參與者及產業型態是構成都市農業的要素。都市場域要有美學設計，並符合民生需求的功能規劃；消費者必須要成為活動的參與者，青年農民也必須願意投入，奉獻自我創新理念成為都市農業產業新創事業的經營者；除此之外，都市農業產業型態也要結合一級生產、二級加工、三級服務，使其成為六級化高附加價值的產業；最終，還是要訴諸都市各界的“社群”力量，大力持續的推動都市農業要素有機融合至城市發展，如此才能使都市農業在臺灣永續發展。

國立臺灣大學生院物資源暨農學院院長盧虎生認為，都市農業內涵是「滿足都會居民心底對自然的呼喚」/中時電子報攝

(中時電子報)