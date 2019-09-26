台灣教授協會26日召開記者會指出，國民黨總統候選人韓國瑜昔日曾是反共青年，不但在碩士論文中直指一國兩制違憲，還形容中共是微笑但手持狼牙棒的巨人，甚至預言將來港人引渡中國大陸受審的問題，他的主張都是蔡英文總統所進行的，希望韓能回頭是岸，不要「昔日反共、今日舔共」，這不是欺騙社會大眾，就是在欺騙他自己。

(中時 )