台教會：昔日韓國瑜論文挺小英 15:592019/09/26 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣教授協會召開「韓國瑜市長碩士論文說明會」。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣教授協會26日召開記者會指出，國民黨總統候選人韓國瑜昔日曾是反共青年，不但在碩士論文中直指一國兩制違憲，還形容中共是微笑但手持狼牙棒的巨人，甚至預言將來港人引渡中國大陸受審的問題，他的主張都是蔡英文總統所進行的，希望韓能回頭是岸，不要「昔日反共、今日舔共」，這不是欺騙社會大眾，就是在欺騙他自己。 (中時 ) #欺騙 #總統 #反共 #論文 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 神父祝福韓 把台灣帶到更好的地位 01:152019/09/22 政治要聞 韓國瑜須切割國民黨 04:102019/09/22 時論廣場 蔡論文最大秘密？網赴LSE查證後大吃驚！ 10:272019/09/22 政治 要朱點頭搭檔 韓要做4功課 04:102019/09/23 話題觀察 韓國瑜握兩勝選利器？他斷言：2020將成爽與討厭之爭 08:042019/09/23 政治 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ 09:402019/09/23 政治 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 「台灣媽祖」挺韓當總統！私下有料一面曝光 22:212019/09/24 娛樂 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… 00:032019/09/26 娛樂 韓30年前論文被開箱 台教會驚：神預言反送中！ 10:512019/09/26 政治 政治熱門新聞 宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰 - 政治 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 獨》黃珊珊接北市副市長 鄧家基轉任悠遊卡董事長 - 政治 韓國瑜批大港粗俗不堪 呱吉回應了 - 政治 國家機器打韓？這單位竟出手 網：真的瘋了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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