台灣平均不到10人就養有1隻家犬或家貓，但沒車的寵物主人帶毛小孩出門特別麻煩，因為捷運、高鐵、火車對安置寵物容器各有不同限制。台北科大工業設計系學生彭羿誠、童敏茹及蕭微潔設計「共享寵物籠Travel Dog」，帶寵物搭大眾交通工具不必再自備寵物籠，貼心巧思勇奪德國紅點設計概念獎（Red Dot Award： Design Concept）。

帶愛犬搭乘大眾運輸系統，到底多不方便？台鐵規定容器須長43公分、寬32公分、高31公分以下，高鐵、公車、台北捷運及高雄捷運各自對容器尺寸有不同規定。彭羿誠、童敏茹及蕭微潔有感於此，結合寵物運輸、物聯網及共享經濟概念，設計「共享寵物籠Travel Dog」，可用手機App預約或以車站內自助服務機隨時租借符合規定的寵物籠，還可挑選合適尺寸，QR code一掃即可從機台取走籠子，用畢摺疊歸還至機台。飼主不用費心為不同運輸系統自備尺寸各異的寵物籠，同時確保其他乘客安全又放心。

蕭微潔指出，每次歸還寵物籠時，機台都會消毒，也會定期回收，清潔消毒及檢查，解決細菌感染的疑慮。彭羿誠表示，Travel Dog大大滿足了安全、清潔衛生等需求，未來有望促使大眾運輸系統放寬寵物籠尺寸限制，或與原本寵物止步的其他場所合作，擴大服務市場。

Travel Dog作品指導老師、北科大工設系專案教師黃孟帆認為，寵物公共運輸以往被忽略，這項服務設計涉及交通系統、通訊系統及產品設計，期待未來有廠商及跨領域團隊願意支持，幫助學生實現設計概念。

紅點設計概念獎2005年成立，表彰有機會成功問世的產品設計概念及創意。2019年此獎共計48國、4218件作品參賽，Travel Dog勇奪設計概念獎，9月25日已赴新加坡領取獎項，得獎作品也將於新加坡紅點設計博物館展出。

(旺報 )