蔡英文總統的博士論文爭議,近期鬧得沸沸揚揚,而追查此論文不遺餘力的資深媒體人彭文正又有最新說法了,他認為,昨有偏綠媒體報導有東京大學的學生在法學圖書館翻出1985年出版品,發現能證明蔡英文論文。對此事他怒嗆,「拿出版品目錄當論文騙?自由時報的程度⋯哎!悲!」。但這說法,卻引來英粉網友一面倒批評。

據悉,該位東大生表示,目前似乎無論任何證據都無法說服蔡英文的博士論文真偽,他只好發揮實事求是的精神,特地前往東大法學圖書館查詢,雖然館藏沒有蔡英文的論文,但是1985年出版的「Legal research in the United Kingdom 1905-1984 : a classified list of legal theses and dissertations successfully completed for postgraduate degrees awarded by universities and polytechnics in the United Kingdom from 1905-1984」則記載了蔡英文的博士論文條項「1313. TSAI I W London LSE PhD Unfair trade practices and safeguard actions」。

彭文正今在臉書轉發媒體《自由時報》報導文,對於該報導用鐵證如山作為標題,他相當不滿,嗆「拿出版品目錄當論文騙?自由時報的程度⋯哎!悲!」他也說,「忍不住要教一下研究方法!書目不等於書,This is a book, 書呢?」。

此話一出,引來數百網友在他臉書留言。但幾乎都是嗆聲留言,您的邏輯實在是讓人擔心!鐵証的証據您還覺得不是」、「你的公信力已經蕩然無存了,書讀再多也沒用,你笑話還沒鬧夠嗎?這把火燒的是你自己你竟渾然不知?」、「文正掛號了沒?」、「別把最後對你的一絲絲敬重,自己把它給抹殺掉」、「你累不累啊~看的人都累了,台灣還有很多事值得你去關心的」、「彭教授,走太遠會忘記來時路」。

但也有網友聲援他,「彭教授加油!!true voice of Taiwan...加油! (英痴們肯定沒好好上課)」、「一大堆英痴見獵心喜」、「完全同意」、「 真的有早就拿出來了」、「台灣果然是詐騙天堂,從上到下一直騙,只有櫻癡們還不自覺,台灣的未來令人擔心」。

網友在資深媒體人彭文正臉書留言。(圖/截自彭文正臉書)

(中時電子報)