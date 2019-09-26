持槍拒捕 開槍非意圖殺警獲輕判 11:582019/09/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年陳姓男子在新北市遇到警方盤查，他躲到公寓內並開槍拒捕，與警方對峙2小時，最後警方讓陳的女兒與他通話，突破其心防順利逮捕他；新北地院將陳男依違反槍炮彈藥及妨害公務罪判刑5年6月，高院將妨害公務部分略減刑度，改判刑5年2月。可上訴。 檢方起訴認為陳男開槍有不確定殺人故意，但新北地院依子彈彈頭掉落位置、彈著點等證據，認定陳舉槍朝後方牆壁射擊，並非要槍殺警察，沒有殺人犯意，依槍炮彈藥及妨害公務將他判刑，高院維持同樣認定，只在刑度上略減。 (中時 ) #妨害公務 #警方 #新北 #判刑 #拒捕 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北觀光局推「青春山海線」行程 馬國民眾：現在就想去！ 13:032019/09/22 旅遊 「新北享家Bar台」推農產 板橋就能嚐到南投家鄉味 15:152019/09/22 生活 責任制核備尋共識 新北推住院醫師社會對話 13:042019/09/23 生活 新北紀錄片《里長奧笑連》 獲CNEX觀眾票選獎 18:222019/09/23 生活 僧多粥少 新北復康巴士 推廣共乘 04:102019/09/24 地方新聞 義刑中隊捐偵防車 新北警添辦案利器 12:132019/09/24 社會 新北公寓火警 樓上癮君子害的 15:052019/09/24 社會 屈公病延燒 新北內南里再添一例 16:462019/09/24 生活 新北敬軍慰問獨居榮民 協助居家清潔致贈生活必需品 17:432019/09/24 生活 新北三管齊下 減少年輕機車族及長者交通傷亡 18:032019/09/24 生活 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 淡水清晨死亡車禍 18歲汽車駕駛撞死機車騎士 - 社會 傻人妻網遇真愛 慘遭灌毒勒斃陳屍於床 - 社會 陳明文300萬 黃越宏質疑選舉看板「補貼」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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