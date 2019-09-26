去年陳姓男子在新北市遇到警方盤查，他躲到公寓內並開槍拒捕，與警方對峙2小時，最後警方讓陳的女兒與他通話，突破其心防順利逮捕他；新北地院將陳男依違反槍炮彈藥及妨害公務罪判刑5年6月，高院將妨害公務部分略減刑度，改判刑5年2月。可上訴。

檢方起訴認為陳男開槍有不確定殺人故意，但新北地院依子彈彈頭掉落位置、彈著點等證據，認定陳舉槍朝後方牆壁射擊，並非要槍殺警察，沒有殺人犯意，依槍炮彈藥及妨害公務將他判刑，高院維持同樣認定，只在刑度上略減。

(中時 )