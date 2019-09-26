台灣多個民間團體發起「929台港大遊」活動，昨天遭大陸國台辦發言人馬曉光怒批民進黨和台獨勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取票者必將玩火自焚；民進黨副秘書長林飛帆表示，遺憾看到國台辦的發言，持續一方面指責台灣，一方面把民進黨當成介入香港情是幕後黑手；民進黨已多次強調，並未介入或干預香港的情況。

林飛帆強調，但是站在民主跟人權立場，會持續支持香港爭取民主自由，也呼籲台灣朋友，支持港人爭取民主的路途。

日經民連召集人賴中強等民間團體今上午針對929台港大遊行拜會民進黨主席卓榮泰；會後由民進黨秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆與賴中強等人一起召開記者會。賴中強說，昨天國台辦發言人馬曉光恐嚇929遊行是玩火自焚；還說這是台灣企圖搗亂香港又一鐵證；但中國政府應當自我反省，對台灣而言，一國兩制和平協議都沒簽現在就被恐嚇，以後怎辦？

林飛帆說，台灣經歷過人權民主迫害，期待現在的台灣享有的民主人權能成為繼續幫助其他地方擴展民主的參考。929卓主席會參加大遊行，中央黨部正副主管也會全程參，與立委候選人黨公職雙北已發函邀請，一起共同出席遊行，至於其他地方縣市，都有相應的活動，鼓勵黨工直 立委候選人就近參加 。

林飛帆表示，目前雖然有相當多政黨參與，但是部分政黨在它們黨綱或黨章還有九二共識，民進黨昨天中常會通過的決議文，即將送到全代會通過，「拒絕一國兩制」未來將形同黨綱，作為民進黨正式立場。

羅文嘉表示，對於來自中國社會的打壓，大家都有同樣的焦慮，看到香港朋友走出來爭取民主的同時，周邊的台灣不是冷漠的，民進黨作為台灣主要的政黨，當然不能置身事外，回應民間社會要求；這個支持不只來自台灣社會，美國分別通過兩個指標性法案，包括香港人權與民主法案，我們應該用這個機會誠懇呼籲北京當局，當你們每增加一分隊香港公民的壓迫，對台灣國際空間的打壓 更強化台灣社會對捍衛台灣民主與支持香港的決心和力量，希望北京當局了解這是台灣普遍的聲音。

(中時 )