上週英超第5輪，Big 6戰績好壞各半，利物浦擊退切爾西打贏關鍵一仗，以6戰全勝繼續排在榜首；曼城主場8：0屠殺沃特福德，落後5分守住第2名；兵工廠主場3：2驚險逆轉阿斯頓維拉，積分11分與萊切斯特城相同暫居第4。熱刺和曼聯則同在客場落難，也以8分積分分別排在第7和第8名。

本週繼續有六大豪門之間的內戰，「紅魔」曼聯回到老特拉福主場，迎戰「槍手」兵工廠，兩隊從英超初期分庭抗禮為冠軍爭鬥，到如今淪為前4名的歐冠資格保衛戰，誰能早一步踏上復興之路？雙方都背負著球迷的殷殷期盼。

曼聯在後佛格森時代已更換5名教練，當中除了前威爾斯名將吉格斯僅短暫擔任看守教練外，其他4人都是名正言順的總教練，但從莫耶斯、范豪爾到穆里尼奧，都未能帶領紅魔再奪英超冠軍，穆帥執教兩年多為紅魔贏得社區盾、聯賽盃和歐洲聯賽各一次，已經是近年最好的成績。去年底以看守教練身分接任的索斯克亞，甫上任度過了8連勝11連不敗的蜜月期，但自從3月28日真除後，17場正式比賽只取得5勝4和8敗，包括本季英超前6輪的2勝2和2敗，球迷不禁擔心，積極擁抱年輕球員的索斯克亞，會不會在改造曼聯成功之前就被消失？

曼聯在今夏大變動，引進了後衛馬奎爾、萬比薩卡和前鋒詹姆斯，釋出了瓦倫西亞、達米安、斯莫林、桑切斯、埃雷拉和盧卡庫等26至33歲的球員，先發陣容平均年齡降至24歲本季最年輕，但年輕陣容需要時間成長，加上幾名主力像普格巴、路克蕭、馬夏爾和巴伊等因傷缺陣，索斯克亞被迫起用原本也打算賣走的馬蒂奇和弗雷德，結果上週作客西漢姆聯以0：2吞敗，連續11個客場未能保持大門不失，寫下2002年以來的最差紀錄，雪上加霜的是前鋒拉什福德還在比賽中因傷退場，所幸對槍手之戰普格巴或能傷癒回歸，算是利好消息。

槍手上賽季也正式進入後溫格時代，西班牙人埃梅里挾著5個賽季贏得十個獎盃的豐功偉業降臨兵工廠，球迷都期待槍手能夠東山再起，結果開季2連敗後曾打出一波11連勝22連不敗的高潮，但到了聖誕快車期後又故態復萌，執教塞維亞時期寫下三連冠被喻為「歐霸之王」的埃梅里為保歐霸爭冠希望而放棄聯賽，結果人算不如天算，聯賽1分之差落後熱刺排名第5，歐霸決賽又被切爾西4：1痛宰，已經連續3個賽季失去參加歐冠資格。

兵工廠高層也深知再不整頓陣容，球隊淪為中游恐怕只是時間問題，於是在今年夏天出手驚人，引進了馬丁內利、薩利巴、蒂爾尼、大衛路易斯以及破隊史轉會費紀錄的象牙海岸邊鋒佩佩，轉會費總額高達1.5億歐元，雖然薩利巴要下賽季才正式加盟，佩佩和大衛路易斯開季的表現也未如理想，但從上週逆轉阿斯維拉以及週中聯賽盃大勝諾丁漢森林這兩場比賽觀察，槍手的年輕小將們都有著出色發揮，加上主力後衛群霍爾丁、貝萊林和蒂爾尼全都在聯賽盃傷癒復出，可望改善不穩定的防線，也讓進攻球員無後顧之憂。槍手上週對維拉之戰有尼爾斯被紅牌罰下，他與扎卡一直被槍迷視為戰績不佳的兩大戰犯，果然在換下扎卡，改由錢伯斯接防右邊衛後情況大大改進，最終得以十人逆轉戰局。槍迷都希望埃梅里別再執迷不悟，只要排陣得當，槍手本季的戰績絕對值得期待。

兩隊近3個賽季交手7場，曼聯3勝2和2敗稍佔上風，上季則交手3場各1勝1和1敗，聯賽首循環在曼聯主場雙方2：2平手，這是埃梅里執教槍手第一次對上紅魔，而紅魔當時的總教練仍是穆里尼奧。隨後兩場都是埃梅里與索斯克亞的較量，足總盃第4輪兵工廠在主場1：3不敵曼聯遭淘汰，第2循環槍手在主場以2：0完勝。「槍魔大戰」一直是英超時代最叫座的戲碼之一，兩隊交手總是激情四射精彩紛呈，曼聯在英超主場已久未輸給槍手，上一次吞敗是2006年9月，但以兩隊近況推測，本場比賽很可能是槍手擺脫13年來未曾在老特拉福贏球的最佳機會，作客受讓可看高一線，推薦玩法：兵工廠+1客勝。

(中時電子報)