為歡慶10/1日「世界咖啡日」，cama cafe推出會員限定「拿鐵、黑咖啡同品項大杯第二件7折」活動，加入會員即享有此優惠。同時鑑於多元支付已趨勢，10/1cama首度導入街口支付全台120家cama門市上線，10/1日至10/31日使用街口支付，即享有18%現金回饋 ，單筆回饋上限20元，每人每週限回饋2次。若選擇「街口帳戶」餘額付款或連結「銀行帳戶」扣款，單筆消費可再享2%街口幣回饋無上限，最高享20%回饋，以「有感優惠」強力促銷。

活動期間使用街口支付也另享有「點拿鐵，免費升級風味拿鐵」活動，讓更多消費者有機會體驗cama優質的拿鐵系列飲品，為鼓勵消費者參與，凡期間內拍限量活動咖啡杯套並上傳IG，另可再抽Beano公仔組與街口幣。

cama cafe表示，公司是台灣咖啡產業中最勇於嘗試數位的先驅者，同時也是最數位化的台灣在地咖啡品牌，此次活動目的是希望透過與支付業者的結盟合作，強強聯手推出優惠活動，為顧客帶來更便利的消費體驗。

cmam cafe創立迄今13年，拿鐵一直熱銷冠軍，cama cafe自即日起至11/17(日)推出「尋找你的風味拿鐵」活動，企畫推出6款經典風味拿鐵，而其中3款，分別是蜂蜜拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、黑糖拿鐵更是門市隱藏版人氣必點，是許多咖啡老饕絕對不能錯過的好滋味。

(工商 )