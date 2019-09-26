5年級生有6成以上家中有失智者，但不到3成的人為自己準備有失智照護費。富邦人壽26日指出，據其調查國內50~59歲族群，有65.7％的受訪者表示家中有失智者，等於3位裡面就有2人可能承受照護失智者壓力，但這族群裡卻高達78％未替自己準備失智照護費用，恐讓下一代繼續陷入照護地獄的輪迴。

富邦人壽指出，台灣每38分鐘就可能一人罹患失智症，嚴重時連人事時地物都無法清楚辨識，需要家人照護，但據其在今年6月進行的「失智症病識感與準備度全台大調查」結果卻顯示，台灣很多5、6年級生慢慢面臨父母、祖父母等長輩失智照護問題，但自己卻依然毫無準備。

如50~59歲、4年級後段班及5年級生來看，父母70~90多歲，因此有65.7％的受訪者都表示家中有失智者，而這群人也即將面臨自己退休的問題，卻有78％的人未替自己準備失智照護費；而40~49歲更是有86％未開始準備失智照護費。

富邦人壽分析，這二大族群可能都還是家中經濟來源，亦要負責照護家中失智長者，承受兩方面的壓力，但為了減輕下一代的經濟壓力，不要讓家庭陷入長期照護的地獄中，富邦人壽建議應趁仍有工作能力時，提早準備長照帳戶。

富邦人壽指出，目前市場上長期照顧險的給付標準，主要依據醫師診斷判定，符合生理功能障礙或認知功能障礙就會開始給付，生理功能障礙即是依巴氏量表或其他臨床專業評量表診斷，在進食、移位、如廁、沐浴、平地行動及更衣等6項日常生活自理能力中，有3項以上持續存有障礙。

認知功能障礙即判定持續失智狀態並有分辨上的障礙，無法分辨時間、場所、人物3項中有2項以上，臨床失智量表評估達中度(含)以上(即2分以上)，或簡易智能測驗評估達中度(含)以上(即總分低於18分)，長期照顧險適合重視老化風險，擔心因老化、意外、疾病導致失能或長照狀態的民眾。

另外如失能扶助險，則是保戶因疾病或意外事故，經醫生診斷符合保單條款「失能等級表」1～11級失能程度之一，即啟動理賠。

(工商 )