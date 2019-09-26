審計長被提名人陳瑞敏今日前往立法院接受立委詢問，國民黨籍立委陳宜民針對高雄過去預決算執行不利情形，要求他未來若上任後，在預算審計上面應詳盡核實。

陳宜民指出，中央政府為降低易淹水地區之水患威脅，歷年持續協助各縣市政府加速辦理雨水下水道建設，截至民國 104 年 底止，累計已完成規劃423處，另外，依據中央政府流域綜合治理計畫第1期特別決算審核報告資料顯示，台南市的執行率僅有61.64％、而高雄的執行率也只有70.95％。

陳宜民質疑，部分地方政府只會努力申報計畫爭取經費預算，但卻執行不力，導致在沒有颱風來襲的時候，造成市區暴雨。

陳宜民舉例，吳敦義擔任高雄市長期間，每年舉債不到5億元，交棒給謝長廷時是舉債才482億元；但是，謝長廷交棒給陳菊就暴增1198億元，平均每年舉債89.5億元，而高雄縣市合併前，陳菊每年舉債增加110億元，就算縣市合併後，陳菊每年舉債也增加54億元，但陳菊高雄執政12年，扣掉縣市合併高雄縣394億元，每年舉債也增加68億元。

陳宜民說，過去民進黨執政時期，高雄的預算執行狀況是否有確實，也希望新任審計長能多費心，務必讓人民的納稅錢花在刀口上。對此陳瑞敏表示對於立委們的的期許與要求審計部會照做。

(中時 )