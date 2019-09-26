動保所每兩年與專家學者針對犬貓寵物環境等進行評鑑。（市府提供／許家寧基隆傳真）

動保所指出，要求唯一被列為「丙等」的業者，限期改善，否則開罰撤銷執照。（市府提供／許家寧基隆傳真）

「又是他！」基隆市動物保護防疫所，每2年需進行一次寵物業評鑑，針對市內經營犬貓繁殖、買賣或寄養的寵物業者進行評鑑，今公布審查結果，優等計9家、甲等14家、乙等5家，唯一列為丙等「萬旺寵物生活館」，再度蟬聯，動保所要求業者再不改善，最重將撤照。

基隆動保所連續3天，依《動保法》針對市內29家合法登記業者犬貓繁殖、買賣進行記錄查核及評鑑，並遴選專家學者、動保團體及寵物業者擔任評鑑委員，針對寵物業的場所環境、傳染疾病篩檢等10項進行評比，分為優甲乙丙等4級。

動保所長陳瑞濱表示，評鑑重點針對業者的「飼養場所設施」、「寵物照顧管理情形」、「寵物來源」、「買賣資訊」、「買賣紀錄填寫情形」、「遺傳疾病篩檢」、「許可證懸掛」、「不續養之處置」、「消費權益」及「配合動物保護工作」。

優等為90分以上、丙等則未達70分，唯一被評為丙等為「萬旺寵物生活館」，動保所指出，3年前唯一被列為丙等也是該業者，評鑑前發文給負責人都不在，現場環境籠子也太小，雖然收容動物並不多，依規定要求改善，否則將依法開罰。

陳瑞濱表示，被評為丙等的商家依「寵物業查核及評鑑辦法」，要求業者於三個月內改善，並將改善情形報動保所備查，若未按時補件及嚴重違規者，將可依法開罰4萬到20萬元，最重將可被撤銷寵物業許可證。

優等共計9家，分別為江戶柴莊、小寶貝寵物水族百貨店、貓老大寵物用品店、樂派寵物生活館、寵物城市美容工作坊、八一貓坊、毛閣殿寵之旅店、寵愛寶貝寵物店及喵腳印商行。丙等共計1家，為位於仁愛區的萬旺寵物生活館。

(中時 )