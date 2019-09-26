據中共中央紀委國家監委消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國人大原內務司法委員會副主任委員、雲南省委原書記秦光榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。中紀委並列出秦光榮的各種罪狀。

經查，秦光榮理想信念喪失，背棄初心使命，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，做兩面人，公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論，履行主體責任失職失責，徇私干預紀檢監察工作，嚴重破壞黨的組織路線，扭曲用人導向，大搞迷信活動，違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受私營企業主安排的度假旅遊。

在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項;大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓;特權思想嚴重，追求個人名利和物質享受，貪圖奢靡享樂，生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利;

中紀委還指出，秦毫無紀法意識，與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面爲他人謀利，並非法收受財物，對任職地區的政治生態造成嚴重破壞，對黨的事業和形象造成嚴重危害。

秦光榮嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予秦光榮開除黨籍處分; 按規定取消其享受的待遇; 收繳其違紀違法所得; 將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

8月7日，最高人民檢察院發佈消息，秦光榮之子、華融投資股份有限公司原董事長秦嶺才因涉嫌受賄、貪污一案，由天津市監察委員會調查終結，移送天津檢察機關審查起訴。

5月9日，中央紀委國家監委宣佈： 雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

秦光榮是中共十九大後第三名投案自首的原省部級官員，前兩人是河北省政協原副主席艾文禮，河南省人大常委會黨組副書記、副主任王鐵。

(旺報 )