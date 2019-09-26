彰化縣衛生局舉辦萬人健檢，讓彰化人平均壽命增加1年，來自歐美、亞洲14個國家共百餘位國內外專家學者還組團來參訪，（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局每年舉辦約31場次萬人健檢，每年出動800多位醫師、醫事人員及上千名志工，守護彰化人健康，讓彰化人平均壽命增加1年，來自歐美、亞洲14個國家共百餘位國內外專家學者還組團來參訪，國外學者均感驚艷，「值得推廣彰化經驗變成全人類追求更長壽、更健康生活的典範」。

臺灣大學公共衛生學院長詹長權、美國公共衛生教育聯盟執行長 Laura Magana等貴賓參加衛生局「疾病防治及健康促進動起來」，縣長王惠美歡迎，衛生局同仁利用道具、展示板，以及英文數來寶、反毒行動箱、登革熱防治行動劇等活潑生動方式，展開熱情的迎賓儀式。

王惠美表示，透過萬人健檢使縣民能夠及早發現、及早治療，縣民平均壽命增加快1年，今年彰化縣也配合中央的C肝防治政策，提出3年減半、6年根除，預計在2025年達到根除C肝的目標，謝謝扶輪社捐贈全球獎助金120萬來照護縣民的健康，彰化縣將全數用於社區C肝篩檢服務，期許更多鄉親來參與萬人健檢，讓全世界知道這麼好的醫事活動。

詹長權表示，高興帶著全世界14個國家的公共衛生專家學者參訪，大家都嘆為觀止，台灣彰化的經驗，值得推廣到全世界，持續做下去，可以把彰化的經驗變成全人類追求更長壽、更健康生活的典範，做出「台灣第一、亞洲領先、世界首創」。

美國公共衛生教育聯盟執行長 Laura Magana透過翻譯表示，許多活動是前未見過，彰化縣有極優秀的團隊，為彰化縣民健康把關，希望有機會把彰化的經驗帶到全世界。

日本本巢扶輪社長吉田幸司透過翻譯表示，這次日本本巢扶輪社很高興能參與彰化縣C肝根除計畫，感本巢扶輪社將持續支援C肝根除計畫，努力達成消除C肝的目標。

「在偏鄉資源不足區，政府角色更加重要」彰化縣衛生局長葉彥伯表示，縣府跨局處合作，將預防保健、醫療門診、日間照護及婦幼衛生整合到同一空間，爭取中央前瞻建設計畫經費，縣內北斗、員林、二林、竹塘、大城、芳苑等鄉鎮市新建綜合型的長照社福大樓，提供服務，因應高齡化的衝擊。

(中時 )