職業棒球的迷人之處其一便是球員對紀錄的追尋角逐！今年大聯盟有洋基沙巴西亞的生涯3,000次奪三振和250勝里程碑達成；以及天使普霍茲通過2,000打點門檻；與巨人教頭波奇職涯執教2,000勝入袋等讓球迷有幸見證。本週美國職棒例行賽最終週賽程，運彩達人繼續帶您看看本季還有哪些格外引人注目的紀錄將可能達標，並延伸到選手母隊來解析投注攻略。

最先看到的就是越投越穩健的中年大叔維蘭德，最後一次的例行賽先發目標放眼緊接著沙巴西亞之後成為大聯盟歷史第18位生涯突破3,000次奪三振的投手。且他距離本季單季300K也僅剩12次，維蘭德將在天使主場登板，屆時三振數將成為比賽焦點。維蘭德的300K若能達成，他也將和已拿到此紀錄的隊友柯爾，帶領太空人成為大聯盟史上第二支單隊單季有兩名300次奪三振投手球隊的紀錄締造者，前一次發生於2002年球季響尾蛇隊，當時兩位超級強投是「巨怪」藍迪強森與席林。同時，若300K達成，則維蘭德將以36歲高齡，成為排序於藍迪強森與「火箭人」克萊門斯之後，年齡第三長的單季300K投手。太空人對天使這場比賽，很有可能就是維大叔個人大秀，因此推薦「太空人讓分勝」與「天使主隊小分」。

提完先發緊接著討論後援，道奇終結者簡森目前僅差兩次救援成功，就能成為大聯盟歷史紀錄第30位達成生涯300救援成功的投手。且將會是繼金布瑞爾、史崔特、F.羅里奎茲後第四人在31歲即完成此紀錄的終結者。弔詭的是他身處於超級強隊道奇，本季卻在38次後援機會中，同時創了生涯最糟的8次砸鍋遭翻盤紀錄。無論如何，簡森將為個人隨即到來的季後賽積極備戰調整，全力鎖定這兩場救援成功。達人推薦道奇本週賽程主買「小分」！

剩下的紀錄全看打者：大都會阿隆索可能將創下新人年同時奪得國聯與全聯盟全壘打王的雙冠紀錄！目前50轟的他也僅差2017年的洋基「法官」賈居52發紀錄兩支，在大都會戰績已無懸念情形下，應是綠燈全開任阿隆索自由發揮。在國聯與全聯盟全壘打榜追著阿隆索的，則是紅人蘇亞雷茲的48支，他的挑戰門檻正是紅人隊史打者單季50轟的新紀錄。此外，蘇亞雷茲也已經打破過往名將賈拉拉加的委內瑞拉裔選手單季全壘打支數紀錄。紅人與大都會同樣早已放眼來季，因此這兩隊不妨大膽加碼「單隊大分」的玩法。

最後兩個紀錄和團隊作戰及速度稍有關聯：分別是小熊卡斯特拉諾斯的單季60支二壘安打，以及勇士阿古納的單季全壘打、盜壘「40-40」紀錄。二壘安打因為仰角與落點的關係，是最有利於跑者推進的安打型態，也是大聯盟各隊看重的打者數據。前一次最接近單季60支二壘打出現在2000年的赫爾頓50支，再往前推則已是名人堂等級上古神獸相隔超過80年以上的葛瑞納60支和麥德威克64支紀錄。年僅21歲的阿古納目前僅剩3次盜壘成功即可達標，若完成「轟盜雙40」則會是第五位創下這項大聯盟紀錄的好手；此紀錄首名球員是索里亞諾在2006年所寫下，也體現了近代棒球強調速度爆發力兼具的野手基本能力。勇士已在美東封王，小熊則在外卡爭奪僅剩一線生機，以兩隊的隊風及攻擊型態，較推薦最後一週賽程鎖定「不讓分勝」。

(中時電子報)