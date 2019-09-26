67歲的張先生（化名）患有高血壓，平日固定服用降血壓藥物，退休後經常被老婆嫌棄床事不力，只好至泌尿科求助壯陽藥，但羞於開口的他，面對醫師的提問支支吾吾，也沒有如實說明用藥病史，結果服藥後出現身體不適，經緊急送醫後才知道是因藥物交互作用而產生的不良影響。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，醫療院所門診看診時間短，民眾用藥數量愈來愈多，加上沒有養成主動諮詢藥師的習慣，造成過量服藥、自行停藥或重複用藥等用藥問題叢生，藥師公會多年來大力推動社區藥局服務，目前全台超過八千家社區藥局，提供專業處方調劑、藥物諮詢、中西藥物併用建議及多重用藥指導等服務，幫助民眾建立正確用藥觀念，避免錯誤用藥造成傷害。

響應2019用藥安全日，為提升大眾健康識能，促進良好醫病溝通，達到正確用藥目的，藥師公會全國聯合會、台灣拜耳及Re-lab共同開發的「看診好幫手」平台正式上線。預計上線三個月期間，民眾可使用平台中的「看診小測驗」功能，提醒看診、問藥時易忽略的重點，而在下一次就醫之前，亦可透過「看診備忘錄」功能填寫當前症狀及用藥病史等，民眾在看診時可依備忘錄內容詳細詢問醫師，達到「自己症頭自己顧，用藥安全藥師顧」的照護目標。

黃金舜指出，「看診好幫手」線上平台彙整了繁雜的看診照護資訊，以數位創新的繪圖設計，打造出活潑、貼近使用者需求的互動介面，值得一提的是，一頁式的圖文架構方便瀏覽，搭配直覺式操作設置，民眾可以不分年齡快速上手，隨時建立、下載電子備忘錄使用，加上僅存於個人裝置上的Cookie紀錄，可確保使用者隱私權不外漏，讓民眾用得安心，也能增強健康識能及自我照護能力。

(中時 )