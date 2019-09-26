震驚南韓社會的「華城殺人案件」，33年懸案終於在日前找到56歲的頭號嫌疑犯李春才，但在警方的審問下，始終否認犯案。昨天(25日)電視節目《實話探查隊》將李春才的長相公開，讓全韓國驚呆的是，李春才的臉與當年畫出的模擬圖像幾乎長得一模一樣。
韓國節目《實話探查隊》將當年李春才的臉公開，其髮型、五官、神韻與33年前依據目擊證人陳述所畫出的犯人模擬圖一模一樣。但李春才的媽媽表示，「沒看過這張圖，那時我們村莊裡根本沒有這種傳單，鄰居也沒看過，如果有的話，一定會跑來我們家說什麼的。」可惜當年資訊傳播有限，街坊鄰居都沒看過犯人模擬圖像，錯失破案機會。
「華城殺人案件」是於1986年至1991年間，犯人姦殺10名女子，最後僅1人倖存。而李春才被懷疑是「華城殺人案件」的殺人兇手，其DNA與第5、7、9起案件中找到的DNA一致，且10起案件都在他華城的家與職場附近發生。且他在1994年殺害小姨子，也是將她的四肢用絲襪綁住，處理屍體方式與華城連續殺人魔很像。
(中時電子報)
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