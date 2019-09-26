台北市長柯文哲酸國民黨總統參選人韓國瑜若當選，他要吃安眠藥，全台安眠藥銷量也會大增。韓國營競選辦公室發言人何庭歡說，民主選舉是民眾共同決定的結果，若柯市長這麼擔心，歡迎一起參選總統，畢竟當黨主席及名嘴是不太一樣的。

何庭歡上午接受媒體聯訪，回應時事。

對於國民黨慰留郭台銘，何說：「尊重黨中央決定。」至於透過共同友人與郭董連繫，若有進度會向大家報告。郭董很多支持者可能需要時間沈澱，韓陣營會不斷透過宣揚理念，儘量努力，尋求志同道合的朋友支持，希望在明年重返執政。

有關韓國瑜副手人選是否有朱立倫、張善政？韓是否已邀朱出任副手？新北市議員邱烽堯要發動「韓朱配」連署等問題，何庭歡未正面回應，表示韓朱有順暢的溝通管道，也有共同目標，要在2020一起下架民進黨；關於副手人選，韓國瑜正在積極諮詢和請益，會在做出決定後，再正式向外界說明公佈。

至於929大遊行，何庭歡說，韓市長一直關注香港議題，堅定支持香港要有言論自由，也希望恢復和平理性對話，韓市長也認為香港不是台灣、台灣不是香港，台灣不會有一國兩制的問題。韓市長也主張對大陸要有務實穩健的政策，重點在捍衛中華民國，堅定台灣的自由民主，不能影響台灣人民的生活。

對於各種民調結果，何庭歡說，民調起起伏伏，都尊重結果且都列參考，韓團隊會依既有節奏，尋求支持，宣揚理念，希望2020共同下架背離民意的蔡政府。至於前綠委林濁水說軍公教因為韓國瑜要含淚投給蔡英文，何庭歡說，不知林濁水的數據及來源為何，她不便評論。

(中時 )