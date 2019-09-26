▲新式反光背心（右）不再是統一規格，可依身材比例調整所需寬度，穿起來更貼身、舒適且帥氣。（楊樹煌攝）

▲埔里消防分隊獲贈的新式救護反光背心，隊員們都迫不及待的趕緊試穿。（楊樹煌攝）

消防人員勤務繁雜，尤其在夜間或濃霧中執勤，救災風險高，反光警示效果益形重要。立委蔡培慧有鑑於埔里消防分隊、中心碑分隊的救護背心使用多年，反光條早已駁損，今26日上午特別埍贈多功能救護反光背心，給分隊的消防員使用，讓隊員們都深受感動。

新式救護反光背心的捐贈儀式今上午在埔里中心碑分隊舉行，由南投縣消防局第二大隊小隊長劉新華代表接受。蔡培慧表示，消防隊員的救護背心老舊，已失去反光功能，早該汰舊換新，為提升消防人員的勤務安全，讓基層同仁能夠安心出勤、平安歸隊，所以特別訂製多功能救護反光背心，就是要讓警消的權益跟安全有保障。

蔡委員並指出，新式救護背心是網狀透氣材質，比較不會悶熱，而且背心前後都有加強反光係數高的藍銀相間反光條，讓效果更明顯，同時左胸口袋及背後皆有銀色反光EMT字樣，代表救護專用，弟兄們在夜間或因氣候視線不佳執勤時更為醒目，以強化執勤的安全性。

由於新的反光背心不再是同一規格，可依身材比例調整所需寬度，貼心的設計，讓在場消防員都期待趕快穿上，捐贈儀式後也讓消防分隊因試穿新衣，呈現溫馨又歡樂氣氛。劉小隊感謝蔡委員貼心的防護裝備，不謹提高消防人員士氣，也提升消防人員安全值勤品質，更讓人民生命財產維護更有保障。

(中時 )