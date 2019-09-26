上週推薦完台灣網壇一姐謝淑薇運彩投注『大分』以及『讓分』玩法對手勝之後，果不其然接下來謝淑薇所參加WTA武漢公開賽的兩場比賽，都出現了大分賽果、讓分對手勝也命中一場，整體中獎率可是高達75%！

攤開近期比賽所有場次，發現出現大分的比賽結果並非只集中在謝淑薇一人身上，像這般你來我往的互咬劇本可是一而再再而三的不斷上演，統計截至週二(9/24)，WTA武漢公開賽共進行了37場比賽(不包含退賽)，其中就出現了17場進行3盤的賽事，另外20場2盤賽事也有7場打超過了20局方分勝負！

除了WTA武漢公開賽以外，男子的成都公開賽以及珠海公開賽也是纏鬥萬分，統計到週二共打了16場比賽，進行到第3盤的場次就高達8場！要知道通常三盤兩勝的網球賽事，運彩盤口大小值往往開立在20.5~22.5(局)之間，因此只要比賽雙方進行到了第三盤，基本上已經先預約了大分的比賽結果，至於兩盤結束的賽事，只要有其中一盤打到搶七，也是出現大分的機會濃！

喜歡網球、對運彩有興趣的朋友們，不妨這幾天趁著這一波大分浪潮放手投注，無論是重注單場或是多場串關，挑上幾場強弱接近的對戰組合瞄準大分選項順風而行，相信甜美的果實就在不遠處。

(中時電子報)