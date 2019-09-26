總統上史明「學堂」：嘸甘 12:132019/09/26 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統上史明「學堂」：不甘。照片：明史明基金會提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獨立台灣會創辦人史明20日過世，享壽103歲。史明基金會在他的靈堂舉行「史明最後的人生學堂」。蔡英文總統今日上午低調前往獻花致意。據轉述，蔡英文說，「很不捨歐吉桑離開，雖然知道他年歲已高，身體狀況不好，但是還是會嘸甘。」 台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）於20日11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院。蔡英文總統當晚深夜發文表示，「史明歐吉桑剛剛離開我們了」。「明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生」。 (中時 ) #史明 #蔡英文 #史明最後人生學堂 也許您會感興趣 推薦閱讀 前扁辦主任：蔡論文風波若拖到這一步 就為時已晚 04:272019/09/22 政治 被總統提告後 林環牆再提蔡英文論文疑點 08:422019/09/22 政治 張善政提朝野共商國是 蔡盼韓多參加行政院會 13:172019/09/22 政治 林環牆再查蔡英文指導教授 發現這點超詭異 08:582019/09/23 政治 媒體再追問「論文門」蔡英文笑而不答 10:592019/09/23 政治 蔡論文門連環爆！網關鍵一問 英粉回應被大酸 11:282019/09/23 政治 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 蔡英文論文風波 近5百萬選民認為有問題 11:592019/09/24 政治 勇鷹高教機出廠 蔡：377億元訂單在台灣完成 15:332019/09/24 政治 蔡英文的民調為何屹立不搖 04:092019/09/26 論壇廣場 政治熱門新聞 蔡英文論文真假？東大生稱找到證據了 - 政治 宇宙震撼！韓民調來到死線保衛戰 - 政治 直播》太過分！綠議員逼韓請辭 藍議員護駕爆混戰 - 政治 陳揮文也受不了！嗆韓自己該檢討 - 政治 爆笑！高雄綠議員正要作秀 道具卻不見了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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