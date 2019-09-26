獨立台灣會創辦人史明20日過世，享壽103歲。史明基金會在他的靈堂舉行「史明最後的人生學堂」。蔡英文總統今日上午低調前往獻花致意。據轉述，蔡英文說，「很不捨歐吉桑離開，雖然知道他年歲已高，身體狀況不好，但是還是會嘸甘。」

台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）於20日11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院。蔡英文總統當晚深夜發文表示，「史明歐吉桑剛剛離開我們了」。「明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生」。

(中時 )