抄錶員10秒用腳狂踹黑狗5次。（圖/台灣動物緊急救援小組提供）

抄錶員竟狠踹狗還騎車衝撞！台灣動物緊急救援小組今接獲網友轉寄影片投訴，宜蘭一名抄錶員於民宅騎樓下抄錶時，疑似因狗對他吠叫心生不滿，竟在短短十秒內狠踹狗五腳，最後甚至以機車衝撞犬隻，整段影片被監視器拍下，引發愛狗人士不滿，要肉搜抄錶員。

台灣動物緊急救援小組表示，在宜蘭一名男性抄錶員疑似在一處民宅騎樓下抄錶，因不滿該住家飼養的黑狗（有繫狗鍊）對他吠叫，竟在短短10秒內，用腳狂踹狗兒頭部，前後共有5次，最後甚至以機車加速衝撞犬隻，整個過程被飼主用監視器錄下，引發愛狗人士不滿，揚言要肉搜抄錶員。

該影片並被網友轉po到《爆料公社》，還發文說，「有事嗎？為什麼要這樣，抄表有必要踢狗嗎？」吸引2千多名網友生氣，1500多留言說，「扁了」、「如果我是狗主人，打斷腿或換我踹他垃圾腳」還有網友說，「故意踹狗，可惡！」、「你也被踹看看好了」；另有網友質疑飼主將狗綁在騎樓似有疏失，但立刻被其他網友反駁說，騎樓是私人空間，法規管不到。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，用腳踹狗或以機車衝撞，都有可能造成犬隻受傷，已違反動物保護法，可重罰。

抄錶員10秒內狠踹狗5腳還騎車衝撞，動保團體譴責。（影/台灣動物緊急救援小組提供）

(中時電子報)