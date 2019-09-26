在9月初，釀酒人對紅雀還有7.5場勝差，距離國聯外卡第2的小熊也還有5場勝差，當時他們被認為僅有6%的可能性能闖進季後賽，再加上不久後當家重砲葉利奇(Christian Yelich)又受傷整季報銷，正當大家覺得釀酒人到此為止了，卻又重演一次去年的「瘋狂9月」，本月狂拿19勝，今日以9比2擊敗紅人，確定拿下國聯最後一張季後賽門票。

釀酒人連續2年闖進季後賽，還與去年有不少相似之處，去年釀酒人團隊在9月自責分率僅2.77是大聯盟最佳，以8連勝闖進季後賽；而釀酒人9月至今狂拿19勝(4敗)，截自搶到季後賽門票的今天，9月團隊自責分率也是2.77。

釀酒人闖進季後賽後，大玩香檳浴慶祝。（美聯社）

釀酒人雖然在9月失去了主炮葉利奇，不過並沒有因此影響戰績，總是有人及時站出來，包含葉利奇受傷隔天就敲出雙響炮的斯塔卡斯(Mike Moustakas)，以及穿上葉利球衣上陣的隔天，9局上半敲出逆轉滿貫炮的布朗(Ryan Braun)。今日布朗再度當上英雄，首局就敲出本月第2支滿貫砲奠定勝基，助釀酒人以9比2擊敗紅人，闖進季後賽。

「我們做了很多調整及犧牲，」釀酒人總教練康索(Craig Counsel)在賽前表示，「我要求球員們做出改變，雖然他們有些不習慣，也不會立即見效，不過這會讓我們的團隊更強大，更有機會讓這些奇蹟發生。」最後康索說到，「這支球隊靠著強大的信念緊緊聯繫在一起，所以我完全相信我們能做到。」

(中時電子報)