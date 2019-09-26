臉書位於蒙洛公園市(Menlo Park)的總部19日發生一起員工跳自殺事件，而同樣曾任職臉書的表示在美國工作壓力很大，許多公司都只是盡力壓榨員工,員工需要為自己打算。

上週自殺者是是38歲華裔Qin Chen（音譯：陳秦）其最早於中國浙江大學畢業，之後來美求學，2013年畢業於南加州大學，之後在科技公司就業。2018年3月開始在臉書擔任軟件工程師，僅任職一年七個月。

曾經任職於臉書的亞裔工程師Patrick Shyu，在youtube擁有超過53萬的訂閱用戶。他分析上周臉書華裔員工跳樓事件，談及在臉書工作的壓力。表示許多科技公司只要員工連續幾個季度都表現不佳，你就會被要求捲入提高業績的項目這個項目也可能就是「被開除」的前兆，公司只有竭盡全力榨乾員工。

他強調員工應好好為自己打算，瞄準好自己的「利益」，「沒有一家公司值得你為它去死，沒有一家公司是你的家」。他認為，這些公司不會打從心裡以你的利益為先，所以不必為這些公司賣命，因為「他們不會在乎你」。

(中時電子報)