目前以4勝3敗2和暫居博布羅夫分區第二的莫斯科發電機，開季近一個月在客場仍是一勝難求。莫斯科發電機本週五(9/27)將作客索契，過去曾三度帶領索契闖進季後賽的明星右翼彼得松(André Petersson)，將身穿莫斯科發電機球衣回到索契，彼得松能否在熟悉的波爾肖冰宮帶領球隊搶下本季客場首勝?

莫斯科發電機曾於2012、2013年兩度奪下總冠軍，但後續五個賽季都無法突破季後賽第二輪。上季結束後，球團決定重組球隊前場核心，選擇讓第二得分箭頭卡加爾利斯基(Dmitri Kagarlitsky)離開，從自由球員市場簽下左右翼雙挑的彼德松，與上季重金挖角來的斯帕喬夫(Vadim Shipachyov)組成前場兩大箭頭。防守方面，門將博恰羅夫(Ivan Bocharov)低迷的狀態是球隊客場戰績不振的主因，博恰羅夫救球成功率從上季0.933下滑至本季0.918，客場更僅有0.870。球隊近期拉上21歲的門將庫茲涅索夫(Georgi Kuznetsov)對戰聖彼得堡SKA，雖然最後以0比2吞敗，但庫茲涅索夫全場高達0.941的救球率仍瑕不掩瑜。召回庫茲涅索夫一方面能與博恰羅夫產生良性競爭，如果博恰羅夫持續低迷，庫茲涅索夫也會是先發門將的另一選擇，對莫斯科發電機絕對是利大於弊。

索契是成軍僅5年的年輕球隊，雖曾4度叩關季後賽卻都止步於首輪，球隊進攻能力薄弱是無法在季後賽走遠的原因之一。以上季來說，索契的得分能力在16支季後賽球隊中只贏過維特亞茲及車里雅賓斯克。力求突破的球團季外找來上季芬蘭聯賽得分王史東威爾(Malte Stromwall)增強球隊進攻端戰力。開季前8場賽事，史東威爾雖不負眾望地貢獻6分之多，但史東威爾的到來顯然也影響主力中鋒羅森(Robert Rosen)的表現，兩人過去都擁有球隊進攻主導權，如今在同一套陣容仍未發揮1+1大於2的效果。陣中有兩名強勢的得分武器，陣容將如何配置才能將火力最大化，將繼續考驗索契教練團的智慧!

兩隊上季2場交手莫斯科發電機以1勝1和佔上風，唯一1勝是在客場以5比1大勝索契。莫斯科發電機進攻戰力明顯高過於索契，但門將是不穩定因素，要再度於客場大勝的難度提高不少，看好索契能緊咬發電機，正規賽結束一團和氣，推薦投注「不讓分玩法-和局」，保守一點也可以考慮投注「讓分玩法-莫斯科發電機受讓」。

(中時電子報)