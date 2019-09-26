1名義大利籍旅客26日持護照走自動通關，從桃園機場入境台灣。（移民署提供）

前往歐洲旅遊更加便捷！內政部長徐國勇及義大利經貿辦事處代表紀大為（Davide Giglio）26日共同宣布，日後臺義籍旅客可相互使用兩國的自動通關系統入出境，中華民國也成為全球第8個可使用義大利自動通關的非歐盟國家。

徐國勇26日出席「2019年國境管理國際研討會」時宣布這項訊息，他說，我國與義方在年6月間就已經達成此項互惠協議，義國民眾只要持6個月以上有效義大利護照，在我國沒有犯罪紀錄者，就可以免費註冊使用我方的自動通關系統。

另一方面，國人前往義大利將不需事先申請，只要在當地機場的通關系統掃描護照照片頁，並經過臉部及指紋辨識後就可以自由入出境，旅客經由義大利前往其他歐盟國家將更加便利。

紀大為也說，臺義之間的交流日漸頻繁，雙方開放快速通關是合理公平的，目前華航每周有3班往返羅馬的班機，明年2月長榮航空臺北米蘭開航後，每周將有4個航班往返，幾乎每天都有班機來回臺義兩地，對於快速增加的旅客量我們必須提早做好準備。

此外，2026年奧運將在米蘭登場，為了迎接臺灣旅客前往，米蘭及羅馬機場已經打造中文友善空間；去年來臺的義大利旅客已超過2萬人次，紀大為相信，兩國開放互惠自動通關後，這數字會再增加。

(中時 )