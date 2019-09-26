根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的信函，向情報機構督察長舉報總統川普不當行為的匿名吹哨者，暫時同意與國會議員見面。

根據信函內容，只要代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）批准吹哨者法律顧問的適當安全許可，讓他們陪同當事人出席，這場會面就可以舉行。

吹哨者的律師同意在符合上述條件下與國會議員見面後，聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）今天致函馬奎爾提出要求，懇請馬奎爾協助加速批准。

CNN昨天報導，吹哨者的法律顧問「致函代理國家情報總監，要求提供關於適當安全作法的具體指引，以在必要時批准與情報監督委員會成員（Members of the Intelligence Oversight Committees）見面」。

謝安達寫道：「這是合理的要求，委員會強烈支持，希望國家情報總監辦公室能立即答應要求。」

一名知情人士告訴CNN，吹哨者明天不會出現在國會議員面前，目前也沒有相關安排。

消息人士說，這個程序是在確保律師在必要時能取得相關機密資訊。國會議員沒有被告知吹哨者身分或任職的政府機關。

吹哨者的舉報內容今天已經交到國會山莊供國會議員檢閱，至少部分是與川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月25日的通話內容有關。

根據白宮公布的對話節本，川普一再施壓澤倫斯基調查美國前副總統拜登（Joe Biden）與他的兒子韓特（Hunter Biden）。

(中央社)