◎普悠瑪司機首出面 暴哭證據憑空消失

台鐵普悠瑪事故下個月將滿一年，今天普悠瑪事故司機尤振仲首度出面召開記者會，強調自己「沒有超速，也有煞車」，表示檢調把所有對他有利的證據都說消失了，拒絕調查。而他向台鐵索取錄影、工作報單等證據，也都憑空消失，一件也要不到，「我真的不明白為什麼，可能是基層的悲哀」，忍不住在記者會上暴哭。日前運安會表示，經調查後認定行政院調查報告尚需補強，確定將重啟調查。

◎挫咧等！準米塔颱風路徑曝光

日前菲律賓東北東方海域有熱帶擾動發展，距離台灣約3000公里，氣象局表示，明後天有機會增強為熱帶性低氣壓(TD)，後天(28日)有機會生成第18號颱風「米塔」，其模擬路徑大致通過琉球附近海面，接著轉彎撲向日本。

◎世界青少年柔道 林崇佑摘金第一人

2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽，代表中華台北出賽的台東體中高3林崇佑，25日晚間以「十字關節技術」獲得1勝成績，成功擊敗日本選手佐藤優磨贏得冠軍，不但創下台灣於世青少奪金第1人，也是首位台東選手奪得此項殊榮。

◎暗夜惡火 塑膠粒子工廠陷火海

福興鄉三汴街26日01時31分鐵皮工廠，突然在深夜竄出火光，由於工廠生產和堆積塑膠粒子，火勢一發不可收拾，霎時燃成熊熊火海，烈焰沖天，彰化縣第三消防隊出動9個消防分隊，22輛救護車，動員53人搶救，直到凌晨2點42分才撲滅。

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(中時電子報)