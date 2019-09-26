監察院審計部審計長林慶隆任期將於10月1日屆滿，蔡英文總統上個月26日提名行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏，立法院今天召開全院委員會審查，預計明天下午進行投票表決。陳瑞敏報告時提及未來秉持獨立、廉政、專業、創新的審計核心價值，朝落實監督、強化洞察、邁向前瞻等三大主軸努力。

陳瑞敏答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，他的施政願景為，健行優質審計服務，創造最大審計價值，強化政府的良善治理，實現國家永續發展。施政目標是遂行法定審計、推動績效審計、餞行以民為本的審計、提供優質審計服務與強化溝通。

時代力量立委黃國昌則關切屏東縣議長周典論家族違法標案，大撈納稅人的錢，議長弟弟開公司拿一大堆標案，其姪女、議員周碧雲的丈夫經營的「軒成食品」，也拿下諸多國中小學標案，同一家族舞弊，審計功能要如何發揮？

陳瑞敏回答，初步可用審計技術、大數據撈出來，以發現問題，若有異常現象，就會進行…。話還沒說完隨即被黃打斷，黃強調審計長的重要性格是做不好就承認，無須用空泛言詞文過飾非，否則反讓人懷疑無法中立專業、鐵面無私，依據屏東縣政府總決算審核報告連年績效滿分，實際上有三分之一鄉鎮市長涉貪，「審核報告及格嗎？」

陳瑞敏停頓10秒後稱自己對事實情境不了解，黃國昌反問「現在不敢回答，如何讓人相信未來上任能大刀闊斧去幹」，陳聞言後才改口說，不應該這樣子寫。

隨後，黃國昌聚焦於普悠瑪翻車事故，痛批每次都等到悲劇發生，大官再站出來振振有詞稱要檢討，離譜的是，後勤資源系統本來宣稱2014年到2015年要建置完成，事實是至今仍沒有驗收，無法使用，審計報告雖點出問題，但始終是紙上作業（paperwork）很漂亮，毫無發揮功能。

陳瑞敏答詢時表示，這的確只做一半，要繼續追下去。黃國昌追問，台鐵買了一堆呆料都報廢，形同把錢丟到水里，然而政府事後竟沒有與廠商聲請賠償，能接受嗎？陳簡潔以民脂民膏回答。

另外，親民黨立委李鴻鈞詢及前瞻預算執行率欠佳，陳瑞敏說，審計部近日有明訂規範，要求地方政府完成發包，中央才能編列3成經費給廠商。

(中時 )