雲林縣沿海地區秋行軍蟲害嚴重。（許素惠攝）

雲林縣沿海地區秋行軍蟲害嚴重，農民很無奈。（許素惠攝）

雲林縣秋行軍蟲肆虐，沿海7鄉鎮都淪陷，初步估計有62公頃硬質及青割玉米受害，災情嚴重，雲林縣長張麗善上午宣布動用第二預備金，啟動第3階段全面用藥防治，也呼籲中央進入第3階段防治。

張麗善由四湖鄉長蘇國瓏、前立委張嘉郡等人陪同，下田關心蟲災，種了10多年玉米的吳姓農民剝開植株，葉心全是蟲卵，有的甚至已經孵化成蟲，他愁眉以對，強調今年可能無法採收了。

張麗善說，因為災情嚴重，所以呼籲中央簡化流程，盡快進入第3階段的用藥防治，一發現蟲害不要再經過鑑定等程序，直接投藥，減少農民損失，縣府即日起動用第二預備金，啟動用藥防治階段。

雲林縣府動植物防疫所長廖培志提醒，秋行軍蟲特別喜好取食玉米心部嫩葉，尤其硬質玉米及青割玉米栽培管理粗放，受害風險比食用玉米更高。現為玉米主要種植高峰期，麥寮、台西、東勢、褒忠、虎尾、水林、四湖的硬質玉米、青割玉米已有受秋行軍蟲危害，且數量持續增加，請農友趕緊巡田，發現受害請立即通報，儘速防治。

農業處副處長陳坤坊表示，為因應此波秋行軍蟲疫情，縣府啟動防治資材補助經費100萬元，投入疫情相對嚴峻的鄉鎮，協助農友度過蟲蟲危機，農民一發現蟲害，請盡速洽當地農會提出申請，直接向農會供銷部買農藥，相關補助在事後會直接匯入農民帳戶內。

張麗善根據農民陳情，籲請農委會可以放寬轉作補助的門檻，今年如果1分地採收不250公斤的硬質玉米的農民，也可以領取轉作補助，降低農民損失。

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(中時 )