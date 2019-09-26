蔡逸帆育有一女。（圖／中天提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明(27日)邀來多位女星分享決定生多胎或只生一個寶貝的理由，支持多胎代表金友莊，目前育有2女1子，她在女兒阿寶（葛子楊）3歲左右，才生下老二寶弟（葛兆恩），她透露阿寶3歲前，只能獨自玩遊戲，讓她看了好心疼，直言：「如果只生一個我寧可不要生！」

金友莊認為，多胎並不會無法滿足小孩的需求，像女兒阿寶（葛子楊）小時候，家裡經濟狀況不是很好，但她仍想讓小孩學才藝，買了小提琴、直笛，但小孩連看都不看，「我決定不逼他們學才藝，後來小孩對吉他、薩克斯風有興趣，自己打工賺錢去學，老三則喜歡韓國舞蹈，就跟姊姊一起學，自己喜歡會更積極去學」。

金友莊接著說，以前媽媽過世前，她一邊要帶小孩，一邊還要擔心媽媽的身體狀況，好在有其他姊妹幫忙，如果她是獨生女，根本無法兼顧。而高凌風生病住院時，3個小孩都會輪流陪伴，她認為如果未來父母其中一人倒下了，重擔會落到子女身上，如果只有一胎，對小孩負擔太大。

前主播蔡逸帆透露，她體質不容易受孕，女兒是試管嬰兒又早產，懷孕過程更是吃了不少苦頭，夫妻倆都非常珍惜，認為生一胎已經足夠，至於小孩未來的負擔會不會過重？蔡逸帆說，有好朋友因生第二胎，把辛苦存錢買下的房子忍痛賣掉，「如果我只生一胎，我可以把小孩顧得很好，也可以把我和老公生活品質顧好，甚至小孩的學費，我也已經存到大學，可以慢慢進行理財規劃。」不只如此，她為了減輕女兒負擔，已經替自己保好長照險，連安養中心都已看好，「我希望女兒未來可以放心，會有專人照顧我們。」

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(中時電子報)