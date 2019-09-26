圖為車手駕駛賽車在校園車道上馳騁。（照片取自中新網）

安徽合肥工業大學方程式車隊2019年新車發布會暨FSAE車隊成立十周年慶典，25日在合肥工業大學舉行，學校越影車隊、雲電車隊、無人車隊分別發布了越影第十代燃油賽車、雲電第七代電動賽車、睿智第三代無人賽車。

合工大的越影車隊成立於2009年，是安徽省目前唯一一支FSC參賽車隊。今年10月，越影將參加在湖北襄陽舉辦的大學生方程式汽車大賽。相比「前輩」，「越影十代」的車身更加穩定，速度更快。越影車隊隊長董國慶表示，這輛賽車的空套改用空心翼片，半軸和球籠小鏈輪等傳動零件採用鈦合金材料，使得整車重量減輕10Kg左右，加速感非比一般，最大加速為0.9G。

雲電車隊經理劉嘉茗表示，「雲電七代」今天進行了全新的技術提升，其中為了實現電池箱輕量化，取消了二層板，改進了內部的結構設計，節約了空間，布置更加緊湊，進一步減輕車重。相比於去年，電池箱的體積減小了約20％，電池箱的重量由60kg減少到了55kg。車架採用鋼管空間桁架式結構，選用性能優越的SAE4130鋼管，今年車架的品質達到34kg，比去年的36.74kg減輕了7.4％。

(旺報 )