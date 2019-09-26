越南古都、擁有許多世界文化遺產的中部順化省（Hue）人委會最近提出至2030年省內市區擴建與發展及2050年展望的提案，計劃將順化省發展成為越南第6個直轄市。

順化位於越南中部，距離河內700公里，距離胡志明市1100公里，從16世紀到20世紀40年代，曾是越南9個王朝的古都。順化最為人所知的是歷史價值，古都遺跡群於1993年成為越南首個被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的文化遺產。

順化市目前是越南國內外觀光客最歡迎的景點之一。

越南「青年報」新聞網站25日報導，順化省人委會以順化目前公共基礎設施建設跟不上城市發展的腳步為由，最近提出至2030年省內市區擴建與發展及2050年展望的提案，擬定擴建省內市區。

根據這項提案，順化市區面積將從目前的70.67平方公里擴大到348.54平方公里，增為近5倍，按照「遺產、文化、生態、景觀、有利於環境」的導向，把順化建設成為直轄市。提案將提交順化省委會議審議通過。

越南全國共有63個一級行政區，劃分成58個省及5個中央直轄市，目前直轄市包括北部的河內首都和海防市（Hai Phong）、中部的峴港市（Da Nang）以及南部的胡志明市和芹苴市（Can Tho）。

(中央社)