美國聯邦參議院外交委員會於美東時間月25日以口頭表決方式，一致通過由該委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱為「台北法案」）【Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019】。外交部對美國國會積極採取具體行動協助我方鞏固邦交，表達誠摯感謝。

外交部發言人歐江安表示，中國近來連續策動索羅門群島及吉里巴斯共和國與我國斷交，意圖打壓並限縮台灣的國際空間，逼迫我國接受「一國兩制」，已引起台灣民眾的強烈反感，也激起國際間對我國更強有力且公開的支持。

歐江安指出，我國政府絕不會因中國的壓力而退卻。外交部將密切關注該法案在國會審議的後續發展，並將持續以務實態度，與美方攜手合作，共同捍衛民主制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。

此外，國安會示警，中國可能會加大力道繼續斷我邦交國，年底前可能再斷我1至2個邦交國。歐江安說，我們珍惜跟每一個國家的友誼，也都認真看待跟每一個友邦的關係，也會仔細瞭解任何可能的問題，全力維繫、鞏固和所有友邦的邦交。

(中時 )