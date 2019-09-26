陳姓孕婦24日在新北市蘆洲區某婦產科生產時，因子宮破裂導致男嬰夭折，陳婦命危。昨上午新北地檢署檢察官先帶回男嬰遺體進行相驗，決定下週解剖釐清死因，並將診所院長潘俊亨、醫師黃煌洲帶回訊問，訊後依業務過失致死罪諭令兩人分別以10萬、20萬交保候傳。

(中時 )