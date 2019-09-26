產婦子宮破裂嬰夭折 院長、醫師交保 12:452019/09/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓孕婦24日在新北市蘆洲區某婦產科生產時，因子宮破裂導致男嬰夭折，陳婦命危。昨上午新北地檢署檢察官先帶回男嬰遺體進行相驗，決定下週解剖釐清死因，並將診所院長潘俊亨、醫師黃煌洲帶回訊問，訊後依業務過失致死罪諭令兩人分別以10萬、20萬交保候傳。 (中時 ) #院長 #男嬰 #醫師 #子宮 #死因 也許您會感興趣 推薦閱讀 不孕媽神奇懷孕 超音波照到守護靈 09:432019/09/23 搜奇 熟女胃繞道又復胖 高市聯醫祭這招減13kg 19:542019/09/24 生活 女天生雙子宮陰道 懷4子醫讚奇蹟 08:272019/09/25 搜奇 產婦子宮破裂胎死命危 家屬圍診所討公道 09:242019/09/25 社會 蘆洲子死母危 家屬包圍診所撒冥紙 醫：我不是神 10:502019/09/25 社會 醫接生釀胎死母命危 醫：不敢說沒疏失 14:252019/09/25 社會 子宮破裂能不能救？婦產科醫師：機率非常低 14:582019/09/25 社會 男嬰夭折…醫院被灑冥紙！她曝生產內幕 23:022019/09/25 生活 產婦子宮破裂嬰夭折 接生醫師法辦 04:102019/09/26 社會新聞 產婦子宮破裂 胎兒8成不保 04:102019/09/26 社會新聞 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 淡水清晨死亡車禍 18歲汽車駕駛撞死機車騎士 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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